Нейропсихолог Ирина Хвингия знает, чем взбодриться утром, кроме чая и кофе

Проснуться и зарядиться энергией можно не только с помощью привычных горячих напитков. Есть более полезный и такой же эффективный продукт, о которм не все знают.

Кофейные зерна используют не только для приготовления кофе, их можно есть как отдельное лакомство. Бодрость с утра будет обеспечена.

Очень удобно, если предстоит дальняя поездка, и пить много жидкости не совсем удобно. Съел несколько зернышек перед дорогой - и порядок.

Кофейные зерна в шоколаде уже завоевали немало поклонников. Лакомство становится все более популярным, оно приятное на вкус и может использоваться как аналог привычной чашки кофе.

Нейропсихолог Ирина Хвингия:

"Кофе за счет кофеина дает активность центральной нервной системе, но чрезмерное потребление дает обратную реакцию. От этого и внимание нарушается, и раздражительность повышается. От перенапряжения мозг начинает работать со сбоем. Шоколад не дает этому перенапряжению произойти из-за витаминов группы B. Он оказывает успокоительное действие и создает баланс"

Такой десерт менее вреден для сердца, шоколад нейтрализует тяжелое влияние кофеина, к тому же снижает уровень холестерина.

Эти два компонента идеально сочетаются друг с другом и образуют полезный для организма дуэт.

Чтобы чувствовать себя с утра активным и полным сил, по мнению специалиста, достаточно съедать пять зерен в шоколаде.