В НМ ЛНР рассказали о потерях ВСУ 30 военнослужащих за прошедшие сутки
В Народной милиции ЛНР сообщили о 30 убитых военнослужащих украинской армии за сутки.
Вооруженные силы Украины потеряли 30 военнослужащих, три бронетранспортера и два беспилотника, заявили в Народной милиции Луганской Народной Республики.
"В ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес потери в живой силе и технике. Уничтожено до 30 человек убитыми, три бронетранспортера, 14 единиц специальной техники и два беспилотника", - говорится в публикации НИ ЛНР в Telegram.
Ранее НМ ЛНР сообщала об уничтожении 85 военнослужащих ВСУ, двух танков и 17 единицах специальной техники.
Опубликовано: Максим Алексеев
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