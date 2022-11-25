В НМ ЛНР рассказали о потерях ВСУ 30 военнослужащих за прошедшие сутки

В Народной милиции ЛНР сообщили о 30 убитых военнослужащих украинской армии за сутки.

Вооруженные силы Украины потеряли 30 военнослужащих, три бронетранспортера и два беспилотника, заявили в Народной милиции Луганской Народной Республики.

"В ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес потери в живой силе и технике. Уничтожено до 30 человек убитыми, три бронетранспортера, 14 единиц специальной техники и два беспилотника", - говорится в публикации НИ ЛНР в Telegram.

Ранее НМ ЛНР сообщала об уничтожении 85 военнослужащих ВСУ, двух танков и 17 единицах специальной техники.