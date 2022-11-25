Полиция Индии заявила суду, что конфискованные 400 кг марихуаны съели крысы

Индийский суд расследует необычное дело. В полицейском участке пропала ранее конфискованная марихуана. Речь идет о 200 кг наркотика, а полиция винит в этом… крыс.

Ранее крыс также обвиняли в том, что они уничтожали коробки с изъятым алкоголем. Однако оказалось, что это не их вина.

Ранее конфискованная марихуана массово исчезает из полицейских участков индий4ого штата Уттар-Прадеш. Об этом стало известно после того, как местный суд запросил доказательства в виде марихуаны, изъятой с черного рынка, а полиция не смогла этого сделать.

Как сообщает Times of India, это не первый подобный случай. В последние годы полицейские несколько раз обвиняли крыс в том, что они поедали хранящуюся на складах марихуану. В 2020 году после "исчезло" почти 400 кг марихуаны, которые "испарились" со складов. В то время также обвиняли крыс.

Однако суд требует предъявления неопровержимых доказательств заявленного полицией тезиса. Несколько лет назад эксперты задавались вопросом, могут ли крысы есть марихуану и оставаться невредимыми, сообщает BBC.

По мнению ученых, крайне маловероятно, что крыса захотела бы съесть марихуану, а если бы и захотела, то на складах были бы кучи дохлых грызунов.

The Times of India напоминает, что в прошлом году крыс даже обвинили в том, что они съели конфискованный алкоголь, хранившийся в картонных коробках. Однако следствие показало, что виноваты не крысы, а полицейские, сбывшие изъятый ​​алкоголь.