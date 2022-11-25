Юрий Николаев сообщил в эфире передачи Судьба человека с Корчевниковым, как победил рак и алкоголизм

Легендарный ведущий Юрий Николаев в 70-е годы страдал от алкоголизма. Поборов напасть, звезда экрана заболел онкологиией. Как знаменитости удалось победить оба недуга?

Юрий Николаев в шоу "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым рассказал, что в 70-е годы от звездной болезни ему снесло крышу и он запил.

Алкоголизм побороть знаменитости помогла его супруга Элеонора, когда Юрий осознал, что не намерен терять ни любимую, ни работу.

В 2004 году Николаев узнал о том, что серьезно болен. Обследование заставила пройти его верная жена, которая не отходила от мужа на протяжении всей болезни.

Именно Элеонора Александровна помогла мужу побороть смертельный недуг, за что артист ей очень благодарен.