Правительство Германии приняло решение оставить в работе три реактора АЭС
Принято решение продолжить эксплуатацию трех последних немецких АЭС до 15 апреля следующего года, сообщает правительство ФРГ.
Бундестаг уже одобрил это решение законодательно в середине ноября, а Федеральный совет воздержался в пятницу от обращения в посреднический комитет по этому закону, и он вступит в силу.
Реакторы Isar 2, Neckarwestheim 2 и Emsland останутся в эксплуатации еще на несколько месяцев, чтобы обеспечить электроснабжение этой зимой.
В ходе поэтапного отказа от атомной энергетики они должны были быть фактически отключены в конце года.
Внутри федерального правительства, особенно между зелеными и СвДП, велись горячие споры о возможном дальнейшем использовании трех электростанций. В конце концов, канцлер Олаф Шольц принял силовое решение.
Опубликовано: Тарас Медведев
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