Правительство Германии приняло решение оставить в работе три реактора АЭС

APS
2022-11-25 13:46

Принято решение продолжить эксплуатацию трех последних немецких АЭС до 15 апреля следующего года, сообщает правительство ФРГ.

Бундестаг уже одобрил это решение законодательно в середине ноября, а Федеральный совет воздержался в пятницу от обращения в посреднический комитет по этому закону, и он вступит в силу. 

Реакторы Isar 2, Neckarwestheim 2 и Emsland останутся в эксплуатации еще на несколько месяцев, чтобы обеспечить электроснабжение этой зимой. 

В ходе поэтапного отказа от атомной энергетики они должны были быть фактически отключены в конце года.

Внутри федерального правительства, особенно между зелеными и СвДП, велись горячие споры о возможном дальнейшем использовании трех электростанций. В конце концов, канцлер Олаф Шольц принял силовое решение.

Опубликовано: Тарас Медведев