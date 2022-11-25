Правительство Германии приняло решение оставить в работе три реактора АЭС

Принято решение продолжить эксплуатацию трех последних немецких АЭС до 15 апреля следующего года, сообщает правительство ФРГ.

Бундестаг уже одобрил это решение законодательно в середине ноября, а Федеральный совет воздержался в пятницу от обращения в посреднический комитет по этому закону, и он вступит в силу.

Реакторы Isar 2, Neckarwestheim 2 и Emsland останутся в эксплуатации еще на несколько месяцев, чтобы обеспечить электроснабжение этой зимой.

В ходе поэтапного отказа от атомной энергетики они должны были быть фактически отключены в конце года.

Внутри федерального правительства, особенно между зелеными и СвДП, велись горячие споры о возможном дальнейшем использовании трех электростанций. В конце концов, канцлер Олаф Шольц принял силовое решение.