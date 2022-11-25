Путин назначил Галузина замглавы МИД России, уволив с поста посла в Токио

Владимир Путин подписал указ об освобождении Михаила Галузина от должности поста России в Японии, назначив его заместителем главы МИДа.

25 ноября официальный интернет-портал правовой информации России опубликовал новый указ Владимира Путина, который поручает уволить Михаила Галузина с должности российского посла в Токио. Тем же указом Галузин назначается заместителем министра иностранных дел России и может вернуться в страну для дальнейшего выполнения обязанностей на новом посту.

Примечательно, что ранее Михаил Галузин был российским дипломатом не только в Японии, но также в Индонезии, Папуа-Новой Гвинее, Восточном Тиморе и Кирибати.