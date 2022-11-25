Минюст России признал компанию Meta Platforms экстремистской организацией

Российское Министерство юстиции внесло корпорацию Meta Platforms в перечень организаций, признанных экстремистскими.

В пятницу пресс-служба Министерства юстиции России сообщила, что американская компания Meta Platforms была официально внесена в реестр экстремистских организаций, деятельность которых в стране является запрещённой.

Примечательно, что после начала спецоперации в Украине компания Meta Platforms разрешила своим социальным сетям Instagram и Facebook не удалять контент, призывающий к насилию над русскими, ввиду чего данные мессенджеры были запрещены на территории России. Позднее компания смягчила свою политику в отношении россиян, однако её продукция всё также запрещена в РФ.