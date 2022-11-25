Английским болельщикам грозит запрет прохода на стадион из-за костюмов крестоносцев в Катаре
Английские болельщики не будут участвовать в пятничном матче в Катаре против США и будущих играх чемпионата мира, если они будут носить точные копии костюмов крестоносцев, которые считаются культурно нечувствительными в мусульманской стране, заявила ФИФА.
Фанаты сборной Англии годами использовали имитацию кольчуги, пластиковые шлемы и игрушечное оружие в качестве маскарада на матчах.
Но изображения некоторых болельщиков, одетых как крестоносцы, во время победы над Ираном со счетом 6: 2 в понедельник в столице Катара Дохе подверглись критике в Интернете, что побудило ФИФА принять такое решение.
2 минуты чтения 25 ноября 2022 г. 16:02 GMT+3 Последнее обновление 6 мин. назад
Английским болельщикам грозит запрет на стадион из-за костюмов крестоносцев в Катаре
Рейтер
ДОХА, 25 ноя (Рейтер) - Английские болельщики не будут участвовать в пятничном матче в Катаре против США и будущих играх чемпионата мира, если они будут носить точные копии костюмов крестоносцев, которые считаются культурно нечувствительными в мусульманской стране, заявила ФИФА.
Сторонники Англии годами использовали имитацию кольчуги, пластиковые шлемы и игрушечное оружие в качестве маскарадного костюма для игр.
Но изображения некоторых болельщиков, одетых как крестоносцы, во время победы над Ираном со счетом 6: 2 в понедельник в столице Катара Дохе подверглись критике в Интернете, что побудило мировой руководящий орган спорта расправиться с костюмами.
«Эти костюмы в арабском или ближневосточном контексте могут быть восприняты как оскорбительные, поэтому их не разрешают носить на стадионах», — сказал представитель ФИФА.
Для многих арабов слово «крестовый поход» вызывает в памяти болезненную историю насильственных вторжений христиан, стремившихся захватить Иерусалим и близлежащие районы под властью ислама в 11–13 веках.
Вопросы культуры и прав человека остаются в центре внимания на чемпионате мира в Катаре.
Опубликовано: Тарас Медведев
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