Reuters: на горнолыжных курортах Франции экономят на создании искусственного снега и на отоплении

По информации Reuters, горнолыжным курортам во Франции пришлось снизить производство искусственного снега из-за энергетического кризиса.

Курорты также столкнулись с необходимостью уменьшить отопление по той же причине.

Когда горнолыжные трассы загружены не полностью, подъемники теперь работают медленнее.

При необходимости курорты также готовы замедлить работу лифтов.