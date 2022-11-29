Reuters: на горнолыжных курортах Франции экономят на создании искусственного снега и на отоплении
2022-11-29 00:40
По информации Reuters, горнолыжным курортам во Франции пришлось снизить производство искусственного снега из-за энергетического кризиса.
Курорты также столкнулись с необходимостью уменьшить отопление по той же причине.
Когда горнолыжные трассы загружены не полностью, подъемники теперь работают медленнее.
При необходимости курорты также готовы замедлить работу лифтов.
Опубликовано: Светлана Репина
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