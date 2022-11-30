Состояние вооруженных сил Германии ухудшилось из-за помощи Украине

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что страна передала Украине значительную часть своих резервов боеприпасов и оружия.

Она сказала, что без такой помощи Украине состояние вооруженных сил Германии было бы лучше.

При этом Ламбрехт подчеркнула, что Германия чувствует себя обязанной помогать Украине.

Она признала, что в нынешнем году в ФРГ не получится потратить на оборону 2% ВВП в соответствии с нормами для стран НАТО. Этот показатель планируется достичь за пять лет.