Состояние вооруженных сил Германии ухудшилось из-за помощи Украине
2022-11-30 00:31
Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что страна передала Украине значительную часть своих резервов боеприпасов и оружия.
Она сказала, что без такой помощи Украине состояние вооруженных сил Германии было бы лучше.
При этом Ламбрехт подчеркнула, что Германия чувствует себя обязанной помогать Украине.
Она признала, что в нынешнем году в ФРГ не получится потратить на оборону 2% ВВП в соответствии с нормами для стран НАТО. Этот показатель планируется достичь за пять лет.
Опубликовано: Светлана Репина
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