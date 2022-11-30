Диетолог Алекса Миллардо назвала три способа избавиться от жира на лице
2022-11-30 00:57
Чтобы убрать лишний жир с лица, придется снизить общий вес. Для этого нужно придерживаться низкокалорийной диеты и заниматься спортом. Но есть еще несколько важных нюансов.
Необходимо сократить потребление соли. Она удерживает воду и вызывает отечность. Поэтому лицо выглядит полнее.
В рацион следует добавить сельдей, арбуз, морковь, салат, огурцы, а также несколько несладких фруктов.
Тренировки с отягощением нужно сочетать с кардионагрузками. Это поможет одновременно сжечь жир и укрепить мышцы.
Опубликовано: Светлана Репина
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