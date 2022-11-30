Захарова пригласила Зеленского и Подоляка приехать с украинскими журналистами в Крым
Мария Захарова пригласила Владимира Зеленского и Михаила Подоляка приехать с украинскими СМИ в Крым, чтобы покупаться и дать интервью.
30 ноября официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в ходе брифинга по вопросам текущей политики сделала крайне заманчивое предложение действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому и главе его офиса Михаилу Подоляку, пригласив их вместе с представителями украинских средств массовой информации впервые за 8 лет посетить Крымский полуостров.
Захарова заявила, что им не надо откладывать свой визит в Крым, отметив факт того, что «восемь лет они плели всякие небылицы, рассказывали всё что угодно, но на территорию республики так и не приезжали» так же, как и в ДНР и ЛНР, где по мнению российского дипломата, «картинка не укладывалась в их мейнстрим».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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