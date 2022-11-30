Зеленский: Путин не станет применять ядерное оружие на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин не станет применять ядерное оружие в ходе спецоперации.

30 ноября действующий президент Украины Владимир Зеленский в ходе мероприятия, организованного американской газетой «Нью-Йорк таймс», оценил вероятность использования российской армией тактического ядерного оружия.

Зеленский, выступая по видеосвязи, выразил свою убеждённость в том, что президент Российской Федерации не применит ядерное оружие в ходе специальной военной операции России на Украине.