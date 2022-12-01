Росгвардия захватила секретные документы об упадке морального состояния ВСУ
2022-12-01 14:21
Сотрудники Росгвардии заполучили документы, свидетельствующие о том, что украинские солдаты теряют боевой дух.
1 декабря военные корреспонденты издания Russia Today сообщили, что переброшенные на левобережье реки Днепр в Херсонской области бойцы Росгвардии заполучили доступ к секретным документам ВСУ, которые свидетельствуют о том, что украинские войска утратили желание продолжать боевые действия.
По данным репортёров RT, найденные документы являются результатом психологических тестирований солдат ВСУ, которые показали, что украинские бойцы находятся на стадии морального упадка и хотят прекращения российской спецоперации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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