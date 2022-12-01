Сотрудники Росгвардии заполучили документы, свидетельствующие о том, что украинские солдаты теряют боевой дух.

1 декабря военные корреспонденты издания Russia Today сообщили, что переброшенные на левобережье реки Днепр в Херсонской области бойцы Росгвардии заполучили доступ к секретным документам ВСУ, которые свидетельствуют о том, что украинские войска утратили желание продолжать боевые действия.

По данным репортёров RT, найденные документы являются результатом психологических тестирований солдат ВСУ, которые показали, что украинские бойцы находятся на стадии морального упадка и хотят прекращения российской спецоперации.