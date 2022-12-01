Глава ДНР Пушилин сообщил об обмене пленными с Киевом по формуле «50 на 50»

Лидер ДНР Денис Пушилин рассказал о новом обмене военнопленными между Украиной, Россией и Донбассом.

Днём 1 декабря временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин опубликовал новое сообщение в личном Telegram-канале, где заявил, что Киев, Донецк и Москва провели успешную операцию по обмену военнопленными в формате украинских солдат на 50 бойцов союзной армии Донбасса и России.

По данным Пушилина, в результате обмена Украине были возвращены пятьдесят солдат ВСУ, в ДНР вернулись двенадцать военных, восемь были переданы Луганску, а все остальные - Москве.