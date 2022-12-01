Спинант: Еврокомиссия не извинится за публикацию о потерях ВСУ в 100 тысяч человек

Сотрудник Еврокомиссии Дана Спинант утверждает, что ведомство не намерено приносить извинения в связи с раскрытием данных о потерях Украины в ходе российской спецоперации.

1 декабря официальный член Еврокомиссии Дана Спинант публично заявила, что орган отказывается приносить извинения в связи с решением Брюсселя опубликовать информацию об актуальных потерях вооружённых сил Украины с 24 февраля, которые составили 100 тысяч бойцов убитыми.

По словам Спинант, Еврокомиссия и администрация Киева имеют общие цели в виде привлечения к ответственности всех виновных в военных преступлениях, и извинения были бы здесь излишними.