Спинант: Еврокомиссия не извинится за публикацию о потерях ВСУ в 100 тысяч человек
2022-12-01 17:02
Сотрудник Еврокомиссии Дана Спинант утверждает, что ведомство не намерено приносить извинения в связи с раскрытием данных о потерях Украины в ходе российской спецоперации.
1 декабря официальный член Еврокомиссии Дана Спинант публично заявила, что орган отказывается приносить извинения в связи с решением Брюсселя опубликовать информацию об актуальных потерях вооружённых сил Украины с 24 февраля, которые составили 100 тысяч бойцов убитыми.
По словам Спинант, Еврокомиссия и администрация Киева имеют общие цели в виде привлечения к ответственности всех виновных в военных преступлениях, и извинения были бы здесь излишними.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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