«РИА Новости»: в ЛНР задержали подозреваемых в сотрудничестве с СБУ

Спецслужбы в ЛНР задержали несколько подозреваемых в сотрудничестве с СБУ, передававших украинской стороне данные для ударов.

1 декабря российское интернет-издание «РИА Новости», со ссылкой на осведомлённый источник, сообщило о задержании спецслужбами ЛНР при силовой поддержке Росгвардии лиц, которые подозреваются в сотрудничестве с Службой безопасности Украины.

Отмечается, что задержанные, предположительно, являются наводчиками, передававшими данные для нанесения служащими Вооружённых сил Украины артиллерийских ударов по объектам инфраструктуры Лушанщины.