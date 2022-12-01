«РИА Новости»: в ЛНР задержали подозреваемых в сотрудничестве с СБУ
2022-12-01 19:21
Спецслужбы в ЛНР задержали несколько подозреваемых в сотрудничестве с СБУ, передававших украинской стороне данные для ударов.
1 декабря российское интернет-издание «РИА Новости», со ссылкой на осведомлённый источник, сообщило о задержании спецслужбами ЛНР при силовой поддержке Росгвардии лиц, которые подозреваются в сотрудничестве с Службой безопасности Украины.
Отмечается, что задержанные, предположительно, являются наводчиками, передававшими данные для нанесения служащими Вооружённых сил Украины артиллерийских ударов по объектам инфраструктуры Лушанщины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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