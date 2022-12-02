ООН начала расследование по факту расстрела российских пленных бойцами ВСУ
2022-12-02 15:11
Началось международное расследование расстрела российских пленных солдат бойцами Украины.
Российское информационное агентство URA.RU сообщило о том, что Организация объединенных наций начала расследование по факту скандальной видеозаписи.
На этом видео, как известно, показаны российские военнослужащие, сдавшиеся в плен, а затем казненные бойцами Вооруженных сил Украины.
Украина же заявляет, что огонь по пленным был открыт из-за того, что один из сдавшихся в плен взял оружие и начал стрелять по украинским бойцам.
Отметим, что российская сторона уже неоднократно требовала проведение международного расследования данного инцидента.
Опубликовано: Николай Скира
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