«РИА Новости»: пленные десантники ВСУ признались, что их обучали в Великобритании
2022-12-02 18:59
Взятые в плен российскими военными украинские десантники признались, что проходили обучение в Великобритании.
2 декабря российское интернет-издание «РИА Новости» сообщило о том, что пленные служащие десантно-штурмовых войск Украины рассказали о том, что проходили 20-дневное обучение на территории Соединённого Королевства.
Взятые в плен украинские десантники утверждают, что программа военной подготовки британскими инструкторами была «лайтовая», а также отметили факт того, что они проходили обучение в городских условиях.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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«РИА Новости»: пленные десантники ВСУ признались, что их обучали в Великобритании
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