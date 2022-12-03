Переодетый в форму ВСУ спецназ Польши прибыл в Украину для поиска пособников РФ
Польские военные, подчиняющиеся командованию НАТО, прибыли в украинский город Марганец Днепропетровской области.
3 декабря журналисты интернет-газеты "РИА Новости" со ссылкой на представителя спецслужб армии России сообщили о том, что в город Марганец Днепропетровской области прибыл смешанный отряд из бойцов польского спецназа и солдат вооружённых сил Польщи. По данным СМИ, находящиеся в Марганце польские войска намерены провести операцию по поиску сторонников российской спецоперации.
В "РИА Новости" уточняют, что спецназ Польши в Днепропетровской области займётся фильтрацией местного населения, отсев тех, кто оказывает скрытое содействие России в условиях военного конфликта в украинском государстве.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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