Минобороны Эстонии закупит РСЗО HIMARS в США

В Министерстве обороны Эстонии анонсировали закупку РСЗО HIMARS в США на 200 миллионов долларов.

Министерство обороны Эстонии закупит в США реактивные системы залпового огня HIMARS, стоимость контракта 200 миллионов долларов, сообщили в пресс-службе государственного центра оборонных инвестиций при военном ведомстве страны.

"В пятницу глава RKIK Магнус-Вальдемар Саар подписал соглашение с американским агентством по сотрудничеству в области обороны и безопасности о закупке РСЗО HIMARS. Сумма контракта составляет 200 миллионов долларов", - говорится в сообщении.

Глава отдела вооружений Рамиль Липпа подчеркнул, что это крупнейшая сделка по закупке оружия за всю историю страны.