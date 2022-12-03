Минобороны Эстонии закупит РСЗО HIMARS в США
В Министерстве обороны Эстонии анонсировали закупку РСЗО HIMARS в США на 200 миллионов долларов.
Министерство обороны Эстонии закупит в США реактивные системы залпового огня HIMARS, стоимость контракта 200 миллионов долларов, сообщили в пресс-службе государственного центра оборонных инвестиций при военном ведомстве страны.
"В пятницу глава RKIK Магнус-Вальдемар Саар подписал соглашение с американским агентством по сотрудничеству в области обороны и безопасности о закупке РСЗО HIMARS. Сумма контракта составляет 200 миллионов долларов", - говорится в сообщении.
Глава отдела вооружений Рамиль Липпа подчеркнул, что это крупнейшая сделка по закупке оружия за всю историю страны.
Опубликовано: Максим Алексеев
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