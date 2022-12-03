Зеленский: потолок цен на нефть в $60 несерьёзен и комфортен для бюджета России
2022-12-03 22:30
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что установленный потолок цен на российскую нефть в размере $60 несерьёзен и комфортен для бюджета России.
3 декабря президент Украины Владимир Зеленский в официальном Telegram-канале прокомментировал решение Европейского союза установить регулируемый потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель.
Зеленский утверждает, что уровень $60 долларов за баррель является недостаточным, так как российский бюджет получит в год около $100 миллиардов, и считает, что потолок цен на нефть из России должен быть установлен в размере $30.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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