Зеленский: потолок цен на нефть в $60 несерьёзен и комфортен для бюджета России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что установленный потолок цен на российскую нефть в размере $60 несерьёзен и комфортен для бюджета России.

3 декабря президент Украины Владимир Зеленский в официальном Telegram-канале прокомментировал решение Европейского союза установить регулируемый потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель.

Зеленский утверждает, что уровень $60 долларов за баррель является недостаточным, так как российский бюджет получит в год около $100 миллиардов, и считает, что потолок цен на нефть из России должен быть установлен в размере $30.