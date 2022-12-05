Семенович подарила защитникам Донбасса беспилотник

Певица выступает перед военнослужащими и готова отправиться на Донбасс даже в качестве медсестры.

Анна Семенович сделала российским бойцам, защищающим Донбасс, чрезвычайно ценный подарок. Она купила беспилотник, стоимость которого более 500 тысяч рублей, сообщает ФАН.

С самого начала спецоперации на Украине певица принимает участие в сборе гуманитарной помощи для жителей и защитников Донбасса.

В эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ звезда призналась, что хотела бы отправиться туда в качестве медсестры, но у нее для этого нет достаточных знаний.

Анна, кроме того, состоит в агитбригаде «Русского радио», которая приезжала недавно в Донецк и Луганск.

В конце сентября на Украине эту артистку включили в «черный список». Причиной для этого послужило то, что Анна Семенович поддерживает политику властей России. Кроме того, певица выступала перед военнослужащими, задействованными в военной спецоперации на территории Украины.