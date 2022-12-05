Макрон рассказал о "рассинхронизации" отношений США и Евросоюза
Президент Франции заявил о "рассинхронизации" отношений Вашингтона и Брюсселя из-за энергетической отрасли.
Во внешнеполитических и экономических взаимоотношения между США и Евросоюзом произошла "рассинхронизация" из-за проблем, возникшим в энергетическом секторе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Я убежден в том, что администрация Белого дома и лично президент Джо Байден очень привязаны к Европе. Но сегодня действительно происходит рассинхронизация. Причина? Энергетика!", - сказал он.
В качестве причины возникших проблем, Макрон называет разницу в ценах, между потребителями США и ЕС. Американцам энергия обходится в шесть раз дешевле, чем европейским компаниям. Это сильно влияет на конкурентоспособность, убежден президент Франции.
Опубликовано: Максим Алексеев
Зеленский назвал решение ЕС о потолке цен на российскую нефть в 60 долларов слишком комфортной для РФ
ВС РФ уничтожили пункты базирования иностранных наёмников ВСУ в районах Краматорска и Диброва
Песков заявил о готовности Путина к переговорам с США
Politico: страны Евросоюза подготовили девятый пакет санкций против России
Китай призвал Европу задуматься о своей зависимости от США