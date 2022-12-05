Макрон рассказал о "рассинхронизации" отношений США и Евросоюза

Президент Франции заявил о "рассинхронизации" отношений Вашингтона и Брюсселя из-за энергетической отрасли.

Во внешнеполитических и экономических взаимоотношения между США и Евросоюзом произошла "рассинхронизация" из-за проблем, возникшим в энергетическом секторе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Я убежден в том, что администрация Белого дома и лично президент Джо Байден очень привязаны к Европе. Но сегодня действительно происходит рассинхронизация. Причина? Энергетика!", - сказал он.

В качестве причины возникших проблем, Макрон называет разницу в ценах, между потребителями США и ЕС. Американцам энергия обходится в шесть раз дешевле, чем европейским компаниям. Это сильно влияет на конкурентоспособность, убежден президент Франции.