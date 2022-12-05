Минобороны России рассказало о возобновлении наступления в ДНР

Министерство обороны России рассказало о возобновлении наступления на Донецком направлении в ДНР.

Подразделения российской армии возобновили успешное наступление на Донецком направлении в ДНР, сообщило оборонное ведомство в своем Telegram-канале.

"В ходе успешного наступления на Донецком направлении подразделения российской армии ликвидировали более 70 военнослужащих ВСУ", - говорится в сводке.

В Министерстве обороны России рассказали об уничтожении двух танков, четырех боевых бронированных машин и четырех единиц автомобильной техники.