ВСУ: Россия запустила первую волну ракет, взрывы на всей территории Украины
Портал "Украинская правда" со ссылкой на ВСУ проинформировал, что российские ракеты вошли в воздушное пространство Украины.
В понедельник днем, 5 декабря российская армия предприняла еще одну массированную ракетную атаку на Украину. По всей стране объявлена воздушная тревога.
Офис президента Украины проинформировал, что в результате ударов по Запорожской области погибли два человека в селе Новософиевка. Еще два человека получили ранения.
Глава Одесской области Максим Марченко заявил, что россияне нанесли ракетный удар.
"Прошу жителей района не игнорировать тревогу и немедленно прятаться в убежища", — заявил он.
О том, что в воздухе были замечены российские крылатые ракеты, сообщил глава Николаевской области Виталий Ким.
Мэр Кременчуга Виталий Малецкий в свою очередь заявил, что возможны атаки на энергетические объекты. Он призвал жителей закрыть окна и "сохранить» тепло в своих домах, поскольку атаки могут привести к отключению электроэнергии.
Глава администрации в Полтаве Дмитрий Лунин сообщил, что в регионе действует ПВО.
Опубликовано: Николай Скира
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