ВСУ: Россия запустила первую волну ракет, взрывы на всей территории Украины

Портал "Украинская правда" со ссылкой на ВСУ проинформировал, что российские ракеты вошли в воздушное пространство Украины.

В понедельник днем, 5 декабря российская армия предприняла еще одну массированную ракетную атаку на Украину. По всей стране объявлена ​​воздушная тревога.

Офис президента Украины проинформировал, что в результате ударов по Запорожской области погибли два человека в селе Новософиевка. Еще два человека получили ранения.

Глава Одесской области Максим Марченко заявил, что россияне нанесли ракетный удар.

"Прошу жителей района не игнорировать тревогу и немедленно прятаться в убежища", — заявил он.

О том, что в воздухе были замечены российские крылатые ракеты, сообщил глава Николаевской области Виталий Ким.

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий в свою очередь заявил, что возможны атаки на энергетические объекты. Он призвал жителей закрыть окна и "сохранить» тепло в своих домах, поскольку атаки могут привести к отключению электроэнергии.

Глава администрации в Полтаве Дмитрий Лунин сообщил, что в регионе действует ПВО.