Сотрудники МВД Молдавии обнаружили упавшую ракету в Бричене возле Украины

Молдавские полицейские нашли невзорвавшуюся ракету недалеко от украинской границы.

Вечером понедельника стало известно, что молдавские полицейские осуществляли плановый патруль недалеко от местного города Бричень, расположенного в непосредственной близости от украинской государственной границы. Сотрудники МВД Молдавии обнаружили неразорвавшуюся ракету во время регулярного обхода, в настоящий момент проводятся мероприятия по установлению её принадлежности.

Примечательно, что по данным зарубежных СМИ, после нового ракетного обстрела украинской инфраструктуры по стороны России на территории Молдавии пропало электричество.