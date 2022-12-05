Сотрудники МВД Молдавии обнаружили упавшую ракету в Бричене возле Украины
Молдавские полицейские нашли невзорвавшуюся ракету недалеко от украинской границы.
Вечером понедельника стало известно, что молдавские полицейские осуществляли плановый патруль недалеко от местного города Бричень, расположенного в непосредственной близости от украинской государственной границы. Сотрудники МВД Молдавии обнаружили неразорвавшуюся ракету во время регулярного обхода, в настоящий момент проводятся мероприятия по установлению её принадлежности.
Примечательно, что по данным зарубежных СМИ, после нового ракетного обстрела украинской инфраструктуры по стороны России на территории Молдавии пропало электричество.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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