WSJ: США перепрограммировали HIMARS, что ВСУ не смогли поражать цели в России

США тайно перепрограммировали РСЗО HIMARS для Украины, чтобы они не могли управлять ракетами большой дальности, сообщило Wall Street Journal.

Как указывает издание, Соединенные Штаты таким образом хотят предотвратить эскалацию конфликта.

По словам представителей американских властей, которых цитирует The WSJ, пусковые установки были доработаны таким образом, что, например, они не могут запускать ракеты ATACMS с дальностью более 300 километров.

Несмотря на просьбы, американцы не предоставили Украине такие ракеты, но также приняли меры предосторожности на случай, если украинцы приобретут те или иные ракеты большой дальности у другой страны. Как указывает The Wall Street Journal, для этого понадобилась модификация программного обеспечения HIMARS.

С июня США предоставили Украине 20 таких пусковых установок, а также запас ракет с дальностью почти 50 миль (около 80 км). Ракеты применялись при обстрелах, в том числе, расположенных на территории Украины российских складов боеприпасов.

Пентагон и Белый дом отказались от комментариев. Украинские военные не стали комментировать выводы WSJ.