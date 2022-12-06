МО РФ: мобилизованные новобранцы России взяли в плен бойцов ВСУ в первом бою
В Минобороны России рассказали об успехах российских мобилизованных в первом бою на территории Донецкой Народной республики.
Официальный Telegram-канал Министерства обороны России опубликовал рассказ мобилизованного российского новобранца, который утверждает, что в ходе своего первого боя, состоявшегося в населённом пункте Марьинка в ДНР, ему и его группе удалось взять в плен пятерых украинских военных.
По словам мобилизованного, его отряд вёл огонь из артиллерии по укрытию группировки ВСУ, у которой закончились боеприпасы, в результате чего они решили добровольно сдаться.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
Соседов высмеял Вайкуле после заявлений певицы о том, что та вместе с Пугачевой содержали СССР и Россию
Прибалтийская певица Лайма Вайкуле имела неосторожность заявить, что она и ее подруга и коллега Алла Пугачева содержали СССР и Россию. Музыкальный критик Сергей Соседова среди многих других высмеял артистку.Подробнее...
-
Зеленский прибыл на Донбасс, посетив фронтовой город Славянск
Внучка Юрия Яковлева после ДТП в Таиланде стала хуже видеть
Newsweek: большая часть мира встала на сторону Путина в конфликте на Украине
Минобороны РФ: 5 декабря ракетных ударов по Киеву не наносилось
Протестующие штурмуют здание правительства Монголии из-за расхищения госбюджета