МО РФ: мобилизованные новобранцы России взяли в плен бойцов ВСУ в первом бою

В Минобороны России рассказали об успехах российских мобилизованных в первом бою на территории Донецкой Народной республики.

Официальный Telegram-канал Министерства обороны России опубликовал рассказ мобилизованного российского новобранца, который утверждает, что в ходе своего первого боя, состоявшегося в населённом пункте Марьинка в ДНР, ему и его группе удалось взять в плен пятерых украинских военных.

По словам мобилизованного, его отряд вёл огонь из артиллерии по укрытию группировки ВСУ, у которой закончились боеприпасы, в результате чего они решили добровольно сдаться.