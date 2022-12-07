Владимир Путин уверен, что правительство Украины не станет возмещать ущерб республикам Донбасса по совбственной воле.

Вечером среды Владимир Путин пообщался с регулярными членами Совета по правам человека в России, где сообщил, что считает бессмысленным ожидать от киевского режима возмещения ущерба, который украинские войска нанесли территориям Донбассу и новым российским регионам.

При этом Путин выразил уверенность, что подобные действия со стороны официального Киева "лишними не будут", поскольку жители Донбасса нуждаются справедливости.