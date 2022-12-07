Путин: возмещения ущерба Донбассу со стороны Киева ожидать бессмысленно
2022-12-07 21:23
Владимир Путин уверен, что правительство Украины не станет возмещать ущерб республикам Донбасса по совбственной воле.
Вечером среды Владимир Путин пообщался с регулярными членами Совета по правам человека в России, где сообщил, что считает бессмысленным ожидать от киевского режима возмещения ущерба, который украинские войска нанесли территориям Донбассу и новым российским регионам.
При этом Путин выразил уверенность, что подобные действия со стороны официального Киева "лишними не будут", поскольку жители Донбасса нуждаются справедливости.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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