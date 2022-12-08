«РИА Новости»: пленный украинский дезертир считает, что Зеленский «кинул» бойцов ВСУ

Взятый в плен на Запорожском направлении украинский дезертир заявил, что Владимир Зеленский «кинул» бойцов ВСУ.

В четверг, 8 декабря 2022 года, информационное агентство «РИА Новости» сообщило о том, что пленённый украинский дезертир обвинил своих командиров и действующего президента Украины Владимира Зеленского в том, что они «кинули» бойцов ВСУ на линии фронта.

Также взятый в плен на Запорожском направлении боец украинской армии, самовольно покинувший передовую, призвал своих сослуживцев сложить оружие и отправиться «домой к детям».