«РИА Новости»: пленный украинский дезертир считает, что Зеленский «кинул» бойцов ВСУ
2022-12-08 21:54
Взятый в плен на Запорожском направлении украинский дезертир заявил, что Владимир Зеленский «кинул» бойцов ВСУ.
В четверг, 8 декабря 2022 года, информационное агентство «РИА Новости» сообщило о том, что пленённый украинский дезертир обвинил своих командиров и действующего президента Украины Владимира Зеленского в том, что они «кинули» бойцов ВСУ на линии фронта.
Также взятый в плен на Запорожском направлении боец украинской армии, самовольно покинувший передовую, призвал своих сослуживцев сложить оружие и отправиться «домой к детям».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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