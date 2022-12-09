Пентагон: США отказываются от гонки вооружений в создании гиперзвуковых ракет
2022-12-09 05:49
Министерство обороны США заявило, что не будет вступать в гонку вооружений при создании гиперзвуковых ракет.
Соединенные штаты не будут вступать в гонку вооружений при создании гиперзвукового оружия, заявила заместитель министра обороны США Кейтлин Хикс.
"Мы не о гонке вооружений, а о расходованию доллара к доллару, и созданию оружия к оружию, как это делают другие стран мира", - сказала она на форуме в Аспене.
Хикс подчеркнула, что США достаточно инвестируют в гиперзвуковые разработки, чтобы иметь на вооружении оружие, отвечающее требованиям современной войны.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Пентагон: США отказываются от гонки вооружений в создании гиперзвуковых ракет
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