Пентагон: США отказываются от гонки вооружений в создании гиперзвуковых ракет

Министерство обороны США заявило, что не будет вступать в гонку вооружений при создании гиперзвуковых ракет.

Соединенные штаты не будут вступать в гонку вооружений при создании гиперзвукового оружия, заявила заместитель министра обороны США Кейтлин Хикс.

"Мы не о гонке вооружений, а о расходованию доллара к доллару, и созданию оружия к оружию, как это делают другие стран мира", - сказала она на форуме в Аспене.

Хикс подчеркнула, что США достаточно инвестируют в гиперзвуковые разработки, чтобы иметь на вооружении оружие, отвечающее требованиям современной войны.