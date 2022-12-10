Небензя: участие США в наведении оружия ВСУ будет иметь правовые последствия

Постпред России при ООН Василий Небензя предупредил американское правительство о неизбежности последствий за помощь ВСУ в наведении оружия.

10 декабря постоянный представитель РФ при ООН наций Василий Небензя заявил о том, что Минобороны России информировано о том, что эксперты США и американские военные спутники участвуют в наведении ударов РСЗО HIMARS, стоящих на балансе армии Украины, по позициям российским войск. Также Штаты помогали ВСУ наводить удары БПЛА "Стриж" по аэродромам России, сообщил Небензя.

По данным Василия Небензи, уже сейчас российские правоохранители фиксируют военные преступления Соединённых Штатов, и в будущем они будут иметь юридические последствия для Вашингтона.