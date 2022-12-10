Попавший в плен к армии России солдат ВСУ утверждает, что иностранные наёмники домогались его в ходе военного конфликта.

Журналисты информагентства ТАСС взяли интервью у украинского военнопленного, который утверждает, что в ходе боевых действий лично видел наёмников из Польши и США, в том числе темнокожих военных, прибывших из американского государства. По словам пленного, он и его сослуживцы неоднократно подвергались издевательствам со стороны иностранного военного контингента в Украине.

Также военнопленный рассказал, что темнокожие американские солдаты склоняли украинских бойцов к сексуальным контактам, угрожая убить их в случае отказа.