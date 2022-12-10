Глава МИД РФ Лавров: Запад планирует поссорить Россию с соседними странами

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о стратегических планах коллективного Запада поссорить Россию с соседними странами.

10 декабря глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в своём интервью казахстанскому телеканалу «Хабар-24» заявил о том, что «иностранные партнёры» обдумывают возможные варианты того, как поссорить Россию с соседними государствами.

Лавров в качестве примера указал на факт того, что Европейский союз рассматривает Центральную Азию, заявляя о необходимости снижения влияния России в данном регионе.