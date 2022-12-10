Минобороны РФ показало кадры ударов российских Су-25 по технике ВСУ

Министерство обороны России обнародовало видеозаписи, на которых видно, как российские истребители уничтожают украинскую военную технику.

В субботу Министерство обороны РФ обнародовало свежий пресс-релиз, в котором сообщило, что истребители Су-25 военно-космических сил России, имеющие неофициальное прозвище "Грачи", сумели поразить большое скопление боевой техники вооружённых сил Украины в зоне спецоперации.

Также Минобороны России показало видеозапись, на которой видно, что российские Су-25 наносили ракетные удары синхронно, двигаясь на большой скорости, но на маленькой высоте.

