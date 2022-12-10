Владимир Рогов сообщил, что бойцы украинской армии обстреляли гостиничный комплекс в Мелитополе, есть погибшие и раненые.

Ночью, 2 декабря 2022 года, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в официальном Telegram-канале заявил, что город Мелитополь в Запорожской области подвергся обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины.

Рогов добавил, что российские силы противовоздушной обороны успешно сбили две украинские ракеты, но остальные достигли своей цели, поразив гостиничный комплекс «Привал охотника».

В свою очередь, информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на местные власти, сообщило о том, что в результате ночной атаки украинской армии есть жертвы и пострадавшие среди мирного населения Мелитополя.