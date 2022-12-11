NYT: ухудшение отношений Польши и Германии угрожает единству НАТО и Евросоюза

Издание The New York Times опубликовало статью Стивена Эрлангера, в котором обозреватель анализирует ухудшение отношений Польши с Германией и возможные последствия.

Он отмечает, что после начала украинского конфликта эти отношения ухудшились, что создает угрозу для единства НАТО и Евросоюза.

Одной из причин раскола автор называет ситуацию с системами ПВО Patriot, которые Германия предложила Польше после падения ракет на ее территории.

Польская сторона сначала согласилась, затем отказалась, а в итоге предложила передать эти системы Украине. Эрлангер подчеркивает, что управлять оружием будут солдаты из Германии, а НАТО не собирается вводить на Украину войска.