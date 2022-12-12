Зеленский: войска РФ уничтожили 50% энергетической инфраструктуры Украины

Владимир Зеленский утверждает, что на территории Украины уничтожено или выведено из строя около половины всей энергоинфраструктуры.

12 декабря Владимир Зеленский провёл очередные телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом, где сообщил ему, с момента интенсификации российских ракетных ударов 10 декабря войска России уничтожили пятьдесят процентов энергетической инфраструктуры Украины.

Также Зеленский попросил Байдена поставить Киеву дополнительные системы противовоздушной обороны для более эффективного перехвата российских ракет.