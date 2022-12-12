Резников: В ближайшее время ВСУ возобновит контрнаступление

Министр обороны Украины Алексей Резников во время встречи в Одессе с главой Минобороны Швеции Палом Йонсоном заявил, что ВСУ возобновит контрнаступление в ближайшее время, если будет благоприятная погода, пишет "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что нынешнее снижение активности на передовой связано с погодой", — сказал Резников.

Он добавил, что "переход от сухой осени к не слишком холодной зиме не создавал хороших условий для использования колесной и гусеничной техники. Однако Вооруженные силы Украины вовсе не думают о прекращении боевых действий".

"Скорее, они хотят уловить момент, когда из-за мороза земля станет твердой, для возобновления контрнаступления", - сказал Резников.

Агентство dpa пишет, что ситуация на фронтах в Украине уже несколько недель статична, на различных участках идут ожесточенные бои, в основном с применением артиллерии, ракетного оружия и беспилотников.