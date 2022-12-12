ВС РФ уничтожили 30 бойцов 59-й мотопехотной бригады ВСУ в районе посёлка Пески

В Минобороны РФ сообщили, что российские солдаты уничтожили 30 бойцов 59-й мотопехотной бригады ВСУ в районе посёлка Пески на Донецком направлении.

В понедельник, 12 ноября 2022 года, официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга ведомства заявил о том, что служащие российской армии за прошедшие сутки спецоперации уничтожили до 30 единиц личного состава 59-й отдельной мотопехотной бригады Вооружённых сил Украины в направлении посёлка Пески ДНР.

Конашенков добавил, что на данном участке фронта солдатами ВС РФ помимо живой силы украинской стороны также уничтожены две боевые машины пехоты и три пикапа ВСУ.