Замглавы администрации Херсонской области Виталий Булюк получил ранения в ходе диверсии украинских военных.

Вечером понедельник журналисты издания WarGonzo сообщили, что первый заместитель главы ВГА Херсонской области Виталий Булюк получил ранения лёгкой степени тяжести из-за покушения, совершённого на его жизнь украинскими диверсантами. Известно, что ВСУ подорвали личный автомобиль Булюка недалеко от Скадовска.

Отмечается, что машина Виталия Булюка наехала ни мину украинских солдат, в результате чего персональный водитель замглавы Херсонщины умер на месте.