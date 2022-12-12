Минобороны Ирана: Украине не смогла доказать использование иранских дронов Россией

Глава Минобороны Ирана Мохаммад Реза Аштияни заявил, что во время встречи экспертов представители Украины не представили доказательств использования Россией иранских беспилотников.

По его словам, украинской стороной не было предъявлено никаких документов, подтверждающих данное предположение.

Мохаммад Реза Аштияни сообщил, что на техническом совещании было принято решение отложить предоставление Украиной таких документов до следующего раза.

Ранее Украина неоднократно обвиняла Россию в использовании иранских беспилотников. И в РФ, и в Иране это опровергают.