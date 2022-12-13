Зеленский предложил лидерам G7 «три шага» для наступления мира в Украине

Владимир Зеленский обратился к главам стран "Большой семёрки" с предложением о путях, которые по мнению Киева приблизят Киев к окончанию российской спецоперации.

Во вторник Владимир Зеленский опубликовал новую видеозапись в Telegram, где публично обратился к президентам стран Группы Семи, предложив им выполнить разработанные Киевом "три шага" для скорейшего наступления мира в украинском государстве. Первым из подобных шагов Зеленский назвал необходимость поставок западных танков и прочего тяжёлого вооружения Украины.

Второй шаг предполагает помощь Киеву в поддержании общественной, экономической и энергетической стабильности в стране, считает Владимир Зеленским.

Третьим шагом Зеленский назвал выполнение предложенной им ранее "формулы мира" и созыв мероприятия с названием Global Peace Formula Summit для обсуждения российской спецоперации на глобальном уровне.