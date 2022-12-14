Пентагон опасается расширения влияния России и Китая в Африке

Глава американского Минобороны США Ллойд Остин рассказал о беспокойстве по поводу расширения влияния России и Китая в Африке.

Он отметил, что это может привести к дестабилизации ситуации, поскольку обе страны не всегда действуют на условиях прозрачности.

Остин указал на необходимость тщательного мониторинга действий России и Китая на африканском континенте.

В свою очередь Россия пообещала внимательно следить за ходом саммита США – Африка, который состоится 1-15 декабря в Вашингтоне.