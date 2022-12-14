Хакеры РФ взломали архив Генштаба ВСУ, узнав о 35 тысячах «пропавших» бойцов

Российские хакеры получили доступ к секретному архиву Генерального штаба вооружённых сил Украины.

Хакерская группировка из России Anarchist Kombatant произвели взлом сверхсекретного архива лидера Генштаба ВСУ, генерал-лейтенанта Сергея Шапталы, получив доступ к сведениям о всех украинских солдатах, которые официально признаны погибшими с 24 февраля. Среди них фигурирует 35 382 имени украинских военных.

Отмечается, что тела более 35 тысяч солдат ВСУ остались лежать на поле боя и не были переданы близким, ввиду чего Киев официально признал их пропавшими без вести.