WP: Байден одобрит передачу ЗРК Patriot Украине после доклада Пентагона
Издание Washington Post утверждает, что Джо Байден может одобрить поставку комплексов Patriot Киеву после того, как заслушает доклад от Минобороны США.
Вечером среды журналисты американской газеты The Washington Post сообщили, что президент Соединённых Штатов Джозеф Байден имеет право об одобрении поставок зенитно-ракетных комплексов Patriot войскам Украины только после того, как будет ознакомлен с профильным докладом официальных представителей Пентагона.
По данным экспертов WP, в докладе будет представлена информация о том, каким образом украинские военные будут обучаться использованию и ремонту установками Patriot.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Эльза
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