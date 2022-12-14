МИД РФ: Шольц пытается оправдать провал санкций Германии в адрес России
2022-12-14 17:42
Министерство иностранных дел России прокомментировало заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о желании Берлина сотрудничать с Москвой после завершения конфликта в Украине.
14 декабря пресс-служба МИД России сообщила, что недавнее заявление немецкого канцлера Олафа Шольца о желании восстановления экономического сотрудничества между Москвой и Берлином является попыткой оправдать провалившийся курс Германии на поддержку Украины с параллельным введением жёстких антироссийских санкций.
В российском МИДе отвечают, что в будущем Россия не станет просить ФРГ о восстановлении экономических отношений, ввиду чего Шольц будет самостоятельно отвечать перед гражданами за финансовый кризис в Германии.
Опубликовано: Ткачёв Андрей