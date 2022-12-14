Российская группировка военных "Отважные" использовала установки "Терминатор" для подавления наступательной активности украинской армии в ЛНР.

Военные корреспонденты информагентства "РИА Новости" пообщались с представителями группировки "Отважные" армии России, которые уведомляют, что отбросили назад подразделения вооружённых сил Украины на линии фронта между населёнными пунктами Кременная и Сватово в Луганской Народной республике.

По данным участников группы "Отважных, для осуществления контрнаступательной операции в ЛНР они использовали тяжёлые огнемётные системы "Солнцепёк" и "Терминатор", что способствовало бегству украинских военных с поля боя.