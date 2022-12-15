Гладков: ВСУ разрушили жилой дом в селе Безымено Белгородской области

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела ВСУ в селе Безымено разрушен жилой дом.

В четверг вечером, 15 сентября 2022 года, губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале сообщил, что в результате обстрела украинскими боевиками села Безымено Грайворонского городского округа разрушен один частный жилой дом.

Гладков уточнил, что жертв и пострадавших при «прилёте» со стороны Вооружённых сил Украины нет. Семья, проживающая в данном доме, переселена в безопасное место.