Гладков: ВСУ разрушили жилой дом в селе Безымено Белгородской области
2022-12-15 18:15
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела ВСУ в селе Безымено разрушен жилой дом.
В четверг вечером, 15 сентября 2022 года, губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале сообщил, что в результате обстрела украинскими боевиками села Безымено Грайворонского городского округа разрушен один частный жилой дом.
Гладков уточнил, что жертв и пострадавших при «прилёте» со стороны Вооружённых сил Украины нет. Семья, проживающая в данном доме, переселена в безопасное место.
Опубликовано: Диана Мудреченко